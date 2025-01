Brilla Eurolandia insieme ai titoli del lusso

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, spinto dal rally dei titoli del lusso dopo i buoni dati di Richemont. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,031. L'continua gli scambi a 2.720 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 77,98 dollari per barile, con un ribasso del 2,57%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +114 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,67%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,39%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,09%, e decolla, con un importante progresso del 2,14%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,48%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.987 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 16/01/2025 risulta essere stato pari a 2,97 miliardi di euro, in ribasso (-8,51%), rispetto ai precedenti 3,25 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,32%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,60%.In luce, con un ampio progresso del 2,16%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,98%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,92%.Tentenna, che cede l'1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,42%) grazie ai risultati sopra le attese di TSMC, primo cliente di Technoprobe con il 17% delle vendite nel primo semestre 2024. Bene, inoltre,(+6,19%),(+4,98%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,56%.