I Grandi Viaggi, risultati in crescita nel 2024

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Il Gruppochiude l'esercizio al 31 ottobre 2024 con undi Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,63 milioni di Euro sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo.della gestione caratteristica del Gruppo sono stati pari a 62,59 milioni di Euro, con un incremento di 5,59 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (+9,81%).L’ EBITDA è stato pari a 7,2 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 5,9 milioni di Euro fatti registrare nell’esercizio precedente.Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d’esercizio, al netto delle imposte, di 3,29 milioni di Euro dopo aver rilevato ammortamenti per 2,58 milioni di Euro.Laconsolidata è positiva per 9,92 milioni di Euro, in aumento di 1,12 milioni di Euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 8,80 milioni di Euro.Le previsioni economiche per il 2025, "complici i conflitti attualmente in corso i cui esiti non sono prevedibili", tendono a ridurre la propensione alla spesa specie di quella a carattere “voluttuario”; come in passato in casi analoghi, date queste premesse, l’obiettivo che il gruppo si pone è sostanzialmente quello di