Investcorp acquisisce Epipoli. Fondatore Gaetano Giannetto rimane in minoranza

(Teleborsa) -, una delle principali società di gestione di investimenti alternativi a livello mondiale, ha, leader italiano abilitatore di pagamenti alternativi in rapida crescita a livello internazionale, dal fondo di private equity Bregal Milestone e dal fondatore e CEO di Epipoli Gaetano Giannetto, che rimarrà azionista di minoranza significativo e continuerà a guidare la società. I termini della transazione non sono stati divulgati.Epipoli opera nel business dei pagamenti, nei sistemi di reward per i dipendenti e nei servizi di engagement dei clienti. Ha unDall'investimento iniziale di Bregal Milestone nel 2019, Epipoli hae completato tre acquisizioni in Italia e Svizzera."Sfruttando la nostra solida esperienza nella tecnologia e aiutando le aziende a internazionalizzarsi, supporteremo Epipoli nell'ulteriore espansione internazionale in Europa - ha detto- Epipoli ha davvero costruito una posizione di leadership nel mercato italiano dei pagamenti alternativi. Siamo rimasti colpiti dall'impegno del management team di Epipoli, dalla qualità della sua piattaforma e dall'offerta di prodotti, nonché dalle opportunità di sviluppare ulteriormente la piattaforma di pagamenti alternativi creata dalla società 25 anni fa"., Investcorp European Private Equity ha. Investcorp ha una lunga storia di investimenti e supporto in aziende tecnologiche con investimenti significativi, tra cui Stowe Family Law, SEC Newgate, Eficode, ABAX, Vivaticket e Innova Semplice. L'acquisizione di Epipoli segue precedenti investimenti di successo in altre aziende con sede in Italia, tra cui SEC Newgate, Innova Semplice, Vivaticket e Dainese."Bregal Milestone è stata determinante per la nostra grande espansione negli ultimi anni - ha commentato- Non vediamo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della nostra crescita. La conoscenza di Investcorp del mercato dei pagamenti la rende il partner perfetto per la nostra prossima fase".