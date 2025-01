Rothschild & Co Italia, Irving Bellotti nuovo AD. Alessandro Daffina resta presidente

(Teleborsa) -, la succursale italiana di uno dei maggiori gruppi indipendenti di servizi finanziari al mondo,, che la società descrive come "pianificato e in continuità".Dopo aver fondato la sede italiana nel 1992 della banca d'affari franco-inglese e averla guidata nel ruolo di AD,dall'inizio di gennaio ha assunto la carica di, passando il, Partner Globale con trent'anni di esperienza in Rothschild & Co Italia.Bellotti è un: in Rothschild & Co dal 1995, si è sempre occupato di global advisory nei segmenti corporate e financial sponsor, oltre ad essere Partner del Gruppo a livello globale e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giorgio Armani.Nel nuovo assetto manageriale,ricoprirà invece il ruolo di. È stato inoltre costituito un Executive Committee che, oltre a Irving Bellotti, vede la presenza dei due Partner Globali Alessio De Comite e Alessandro Bertolini Clerici, entrambi figure di riferimento nel mondo finanziario.Si tratta di una successione in continuità, che vede Alessandro Daffinadel Gruppo e un ruolo in Italia con cui continuerà a sfruttare la sua vasta esperienza nella gestione delle relazioni con i clienti e nell'affrontare questioni strategiche e opportunità chiave, si legge in una nota.