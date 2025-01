Bank of England ritarda di un anno accordi di Basilea per incertezza in USA

(Teleborsa) - La Prudential Regulation Authority (PRA), in consultazione con il Tesoro britannico, ha deciso di, fino al 1° gennaio 2027. Ciò "consente di avere più tempo per fare maggiore chiarezza sui piani per la sua implementazione negli Stati Uniti", si legge in una nota della Bank of England.Basilea 3.1 è l'ultima serie di riforme bancarie internazionali concepite in risposta alla crisi finanziaria globale del 2008. È progettata perda parte delle banche, standardizzando gli approcci tra le aziende per rendere i loro coefficienti patrimoniali più coerenti e comparabili.A settembre 2024, la PRA ha definito le sue regole quasi definitive per implementare Basilea 3.1 nel regolamento. La pubblicazione ha posticipato la data di implementazione di sei mesi, al 1° gennaio 2026, sulla base del feedback della consultazione e del monitoraggio continuo da parte della PRA delle"Data l'attuale incertezza sui tempi di implementazione degli standard di Basilea 3.1 negli Stati Uniti e", la PRA ora ha deciso di ritardare ulteriormente l'implementazione delle norme. PRA prevede di implementare il 1° gennaio 2027, ma continuerà a monitorare gli sviluppi, viene sottolineato.