Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, con gli investitori che guardano alla crescita cinese dopo il PIL del quarto trimestre che ha battuto le attese. Sui mercati resta centrale il tema del taglio dei tassi, con la Banca centrale giapponese che tornerà a riunirsi la settimana prossima.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,46%.In discesa lo, che retrocede a quota +111 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,61%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,02%, in luce, con un ampio progresso dell'1,17%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,04%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,16%, a 36.234 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente.di Milano, troviamo(+4,75%) grazie a un report degli analisti.(+3,39%),(+3,10%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.del FTSE MidCap,(+6,71%),(+3,22%),(+2,46%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,00%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.