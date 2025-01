(Teleborsa) - Il bitcoin corre e torna a sfondare quota 100.000 dollari, in vista dell'insediamento di, per il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti.La principale criptovaluta al mondo sale di quasi il 2% e si muove in area 101.600 dollari.In deciso in rialzo anche Ethereum (+1,8%), Binance (+1,1%) e Dogecoin (+3,6%).