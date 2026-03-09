GE Aerospace, piano da 1 miliardo di dollari e 5.000 assunzioni negli USA

GE Aerospace

(Teleborsa) -ha annunciato un massicciodaper potenziare i propri siti produttivi e la rete di fornitori negli Stati Uniti nel corso del 2026. Si tratta del secondo stanziamento consecutivo di questa portata, parte di una strategia più ampia che ha visto l'azienda investire oltre 2,5 miliardi di dollari dal 2024 per accelerare le consegne dei motori e rafforzare la base industriale della difesa.L'operazione prevede l'diin ruoli manifatturieri e ingegneristici, che si aggiungono ai 5.000 assunti lo scorso anno. Il CEO H. Lawrence Culp, Jr. ha sottolineato come il mantenimento della leadership aerospaziale richieda investimenti costanti in persone, strutture e tecnologie. Tra i, 200 milioni di dollari saranno destinati ai kit di durabilità per il motore CFM LEAP, con l'obiettivo di raddoppiare l'autonomia operativa in condizioni critiche e ridurre i tempi di manutenzione per i Boeing 737MAX e gli Airbus A320.Sul fronte della, oltreserviranno per aggiornare i siti produttivi di motori e componenti militari, inclusi potenziamenti nelle sedi di Lynn e Madisonville. Ulteriorisupporteranno i fornitori esterni con nuove attrezzature, integrando il modello operativo lean FLIGHT DECK.Grazie a questi sforzi, nel 2025 le consegne disono già aumentate del 25% e quelle per la difesa del 30%. Infine, l'azienda prosegue il programma della GE Aerospace Foundation per formare 10.000 operai specializzati entro il 2030, sostenendo l'intero comparto industriale.