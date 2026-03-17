Citigroup taglia le stime su bitcoin ed ether: "Ritardi normativi negli USA frenano la domanda"

(Teleborsa) - Citigroup ha rivisto al ribasso le sue previsioni a 12 mesi per bitcoin ed ethereum, citando lo stallo della legislazione statunitense sulle criptovalute, che riduce le possibilità di nuove regole capaci di stimolare la domanda e favorire un maggiore ingresso degli investitori istituzionali. I lavori al Senato sul Clarity Act si sono infatti arenati, complicati dalle divisioni interne sul tema delle stablecoin e da una finestra legislativa sempre più ristretta in vista del 2026.



La banca ha abbassato il target di bitcoin a 112.000 dollari, dai precedenti 143.000, mentre la stima per ethereum scende a 3.175 dollari dai 4.304 indicati in precedenza.



Citi ha delineato anche scenari alternativi: in caso di recessione, bitcoin potrebbe scendere fino a 58.000 dollari ed ether a 1.198, mentre nello scenario più ottimistico - trainato da una domanda più forte - bitcoin potrebbe raggiungere 165.000 dollari ed ethereum 4.488. Stamane bitcoin scambia intorno a 74.298 dollari ed ether a 2.345 dollari.



La banca osserva inoltre che ethereum sarà particolarmente sensibile ai livelli di attività degli utenti, giudicati deboli nelle ultime settimane, anche se le tendenze legate a stablecoin e tokenizzazione potrebbero sostenere l’interesse.



Sul fronte politico, le probabilità di approvare una legge sulle criptovalute si ridurrebbero ulteriormente in caso di un aumento dei seggi democratici al Congresso, dato che il partito resta diviso sulla riforma del quadro federale. Per l’approvazione servirebbe il sostegno di almeno sette senatori democratici.



Alcuni legislatori chiedono norme più severe in materia di antiriciclaggio, mentre altri spingono per includere disposizioni che impediscano ai funzionari eletti di trarre profitto da attività legate alle criptovalute.



Nel frattempo, secondo Citi, bitcoin dovrebbe muoversi in un intervallo ristretto in attesa di novità legislative, con l’area dei 70.000 dollari indicata come livello chiave in vista delle elezioni statunitensi.



(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)

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