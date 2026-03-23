Asset digitali resilienti: Bitcoin e Solana guidano gli afflussi

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per 230 milioni di dollari la scorsa settimana, mostrando un andamento più equilibrato rispetto alle settimane precedenti. Sebbene l’opinione prevalente attribuisca questo trend al protrarsi del conflitto in Iran, che pesa sul sentiment, riteniamo che "la causa più probabile sia l’interpretazione, da parte del mercato", della riunione di mercoledì della Federal Reserve statunitense come una "pausa restrittiva", spiega James Butterfill, Head of Research di CoinShares, la principale società di

investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.



I dati infra-settimanali, spiega l'esperto, supportano questa tesi: gli afflussi sono stati forti nei primi due giorni, per un totale di 635 milioni di dollari, prima di invertirsi bruscamente dopo la riunione del FOMC, con $405 milioni di deflussi - sebbene questi si siano ridotti sensibilmente entro venerdì.



Sul piano geografico il sentiment è stato diffusamente positivo, con gli Stati Uniti in testa con 153 milioni, seguiti da Germania e Svizzera con rispettivamente 30,2 milioni e 27,5 milioni.



Bitcoin ha dominato gli afflussi, registrando 219 milioni nel corso della settimana, anche se le posizioni short-Bitcoin hanno continuato ad attirare afflussi per un totale di 6 milioni di dollari, evidenziando le opinioni ancora polarizzate sull’asset. Solana ha registrato 17 milioni di dollari di afflussi, segnando la sua settima settimana consecutiva e portando il totale a 136 milioni, confermandosi tra gli asset più popolari di recente. Al contrario, Ethereum ha registrato deflussi per 27,5 milioni, interrompendo una serie di tre settimane consecutive di afflussi. Altri afflussi degni di nota sono stati Chainlink (4,6 milioni) e Hyperliquid (4,5 milioni).



(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)

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