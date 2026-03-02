Digital Asset, tornano gli afflussi per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) -, che la scorsa settimana ha registrato, ponendofine a cinque settimane consecutive in rosso.Dal punto di vista macroeconomico - spiega James Butterfill, Head of Research di CoinShares - non è emerso un singolo fattore in grado di spiegare il miglioramento del sentiment, dunque l’inversione sembrerebbe essere essere il: la precedente flessione delle quotazioni, la discesa sotto importantie lada parte dei grandi detentori di Bitcoin, le cosiddette whales. Inoltre, dalle recenti conversazioni con i clienti emerge un: l’attenzione si è spostata quasi interamente sullae non più sulla riduzione dell’esposizione agli asset digitali.A livello geografico, i flussi sono stati quasi unanimemente positivi, con gliche hanno rappresentato la(957 milioni di dollari), mentre Canada, Germania e Svizzera hanno registrato afflussi rispettivamente per 34,1 milioni, 31,7 milioni e 28,4 milioni.è stato il, con afflussi per 881 milioni di dollari, anche se i contemporanei flussi per 3,7 milioninelloevidenziano come leAncheha registratoper un totale di 117 milioni di dollari, i più consistenti da metà gennaio. Sia Ethereumsia Bitcoin restano comunque in territorio di deflussi netti da inizio anno (YTD).Al contrario,ha registratoper 53,8 milioni la scorsa settimana e per 156 milioni da inizio anno.havisto afflussi marginali per 3,4 milioni, mentre non si sono registrati deflussi significativi.