Digital Asset, reazione positiva mercato a stress crisi mediorientale

(Teleborsa) - La scorsa settimana gli asset digitali
hanno registrato afflussi per 619 milioni di dollari
, mostrando una reazione nel complesso positiva alla crisi iraniana
. E' quanto sottolinea l'analisi settimanale di CoinShares
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, secondo cui l’ottimismo iniziale sarebbe stato confermato dagli 1,44 miliardi di dollari di afflussi registrati nei primi tre giorni della settimana, anche se il sentiment si è poi indebolito nella seconda parte della settimana, con deflussi per 829 milioni tra giovedì e venerdì, nonostante i dati sui payroll siano risultati significativamente più deboli delle attese. L’aumento dei prezzi del petrolio
- sottolinea il capo della ricerca James Butterfill - ha compensato
qualsiasi potenziale calo dell’inflazione
che avrebbe potuto derivare dai dati deboli sul mercato del lavoro.
A livello geografico, gli Stati Uniti
sono stati il principale motore del sentiment positivo
, con 646 milioni di dollari di afflussi. Al
contrario, gli investitori in Europa, Asia e Canada
sono stati più cauti
, con lievi deflussi rispettivamente di 23,8 milioni, 2,2
milioni e 3,6 milioni di dollari. Bitcoin
ha rappresentato la , per un totale di 521 milioni di dollari, anche se le opinioni degli investitori restano in parte polarizzate, come dimostrato dagli 11,4 milioni di afflussi sullo short-Bitcoin.
Un gruppo selezionato di altcoin ha registrato afflussi, in particolare Ethereum
(88,5 milioni di dollari) e Solana
(14,6 milioni), oltre a flussi più contenuti verso Uniswap
(1,4 milioni) e Chainlink
(1,4 milioni). XRP
, invece, ha registrato deflussi per 30,3 milioni.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)