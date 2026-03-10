Digital Asset, reazione positiva mercato a stress crisi mediorientale

(Teleborsa) - La scorsa settimana glihanno registrato, mostrando una. E' quanto sottolinea l'analisi settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, secondo cui l’ottimismo iniziale sarebbe stato confermato dagli 1,44 miliardi di dollari di afflussi registrati nei primi tre giorni della settimana, anche se il sentiment si è poi indebolito nella seconda parte della settimana, con deflussi per 829 milioni tra giovedì e venerdì, nonostante i dati sui payroll siano risultati significativamente più deboli delle attese.- sottolinea il capo della ricerca James Butterfill - haqualsiasi potenzialeche avrebbe potuto derivare dai dati deboli sul mercato del lavoro.A livello geografico, gli Ssono stati il principale, con 646 milioni di dollari di afflussi. Alcontrario, gli investitori insono stati, con lievi deflussi rispettivamente di 23,8 milioni, 2,2milioni e 3,6 milioni di dollari.ha rappresentato la , per un totale di 521 milioni di dollari, anche se le opinioni degli investitori restano in parte polarizzate, come dimostrato dagli 11,4 milioni di afflussi sullo short-Bitcoin.Un gruppo selezionato di altcoin ha registrato afflussi, in particolare(88,5 milioni di dollari) e(14,6 milioni), oltre a flussi più contenuti verso(1,4 milioni) e(1,4 milioni)., invece, ha registrato deflussi per 30,3 milioni.