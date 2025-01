Xi a Trump: natura dei legami commerciali Cina-USA è reciprocamente vantaggiosa

(Teleborsa) - Il presidente cineseha affermato che la natura delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti è reciprocamente vantaggiosa, e che. Lo scrive l'agenza statale Xinhua, dopo che il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere di avere parlato con il leader cinese.Xi anchee a fare più cose grandiose, pratiche e buone che siano favorevoli a due paesi e al mondo in generale, basate sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per entrambi, in modo da mantenere le due grandi navi di Cina e Stati Uniti in movimento sulla rotta di uno sviluppo stabile, sano e sostenibile.