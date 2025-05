Borsa New York apre in rally in scia accordo USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -, in scia all'ottima performance messa a segno già dall'Asia e dall'Europa,. L'accordo, raggiunto nel weekend in Svizzera dalla delegazioni dei due Paesi, contribuisce a rafforzare l'ottimismo per un allentamento della disputa commerciale tra le due maggiori economie mondiali, che minacciava le prospettive di crescita globale.USA e Cina hanno concordato una pausa di 90 giorni per l'aumento dei dazi imposti reciprocamente: Washington si è mossa per ridurre i dazi sulla Cina al 30% e Pechino sulle per ridurre i dazi sulle importazioni dagli USA al 10%. All'inizio dlele ostilità di natura commerciale, Trump aveva aumentato i dazi sulla Cina al 145%, inducendo Pechino a rispondere con dazi di ritorsione sulle importazioni americane del 125%.Nel frattempo,, in uscita domani, che darà qualche indicazione in più circa ile prossime mosse della Federal Reserve. L'indice dei prezzi al consumo di aprile dovrebbe attestarsi al 2,4%, in linea con il livello di marzo, ma molti economisti temono che le politiche tariffarie di Trump potrebbero alimentare pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, mentre recenti sondaggi tra i consumatori hanno indicato che le famiglie si stanno preparando a maggiori aumenti dei prezzi nei prossimi mesi., dopo che il presidente Trump che ha annunciato la firma di un ordine esecutivo volto aA New York, l'indicesta mettendo a segno un guadagno del 2,41%; si muove con il vento in poppa anche l', che arriva a 5.811 punti. Su di giri il(+3,35%); sulla stessa linea, effervescente l'(+2,84%).