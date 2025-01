Borse migliorano ed euro balza su indiscrezioni secondo cui Trump eviterà dazi immediati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il presidente eletto Donald Trump sta pianificando di pubblicare un ampio memorandum che ordina alle agenzie federali di studiare le politiche commerciali e valutare le relazioni commerciali degli Stati Uniti con la Cina e i vicini continentali dell'America, macome presidente, come molti temevano.Inoltre, Trump sarebbe pronto a invocarecome parte del suo piano per scatenare la produzione energetica nazionale, cercando al contempo di invertire le azioni del presidente Joe Biden per combattere il cambiamento climatico, secondo quanto scrive Bloomberg citando persone a conoscenza della questione.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,20%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 76,82 dollari per barile, in netto calo dell'1,36%.Torna a salire lo, attestandosi a +112 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,62%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,61%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.289 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 38.497 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%); poco sopra la parità il(+0,43%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,02%),(+1,69%),(+1,67%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,06%),(+2,22%),(+2,20%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,70%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,26%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,07%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,04%.