Borse europee in calo con focus su colloqui USA-Cina. Oro sopra 3.300 dollari

(Teleborsa) -, con i mancati passi avanti nelle trattive sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti e con Donald Trump che continua a fare pressione su Pechino, che è stata esclusa dalla sorprendente marcia indietro della Casa Bianca sui dazi "reciproci". Lacommerciali, tra cui mostrare più rispetto frenando le osservazioni denigratorie dei membri del suo gabinetto, ha scritto Bloomberg citando una persona a conoscenza del pensiero del governo cineseSul, l'inflazione nel si è raffreddata più delle attese a marzo, segnando un aumento del 2,6% su anno; l'inflazione ina marzo è stata rivista al ribasso al +1,9% su anno; l'inflazione nell'a marzo è stata confermata in moderazione al +2,2% su anno; in Cina, i dati trimestrali sul PIL hanno registrato un forte aumento del 5,4% annuo, superiore alle aspettative del consenso del 5,1%, mentre sia la produzione industriale al 7,7% su anno che le vendite al dettaglio al 5,9% su anno (entrambe per il mese di marzo) hanno superato significativamente le aspettative.Per quanto riguarda le, oggi è in calendario la riunione della, con i mercati che si attendono una decisione sui tassi invariata. Giovedì, tutti gli occhi saranno puntati sulla riunione della, dove l'attesa è che riduca il tasso di riferimento di 25 punti base al 2,25%.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,136. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,44%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,88%), raggiunge 61,87 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +117 punti base, con ilche si posiziona al 3,64%.tentenna, che cede lo 0,59%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,47%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,71%.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,70% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 37.751 punti. In discesa il(-0,78%); con analoga direzione, negativo il(-1,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,37%),(+1,18%),(+1,07%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,24%.scende del 3,09%. Calo deciso per, che segna un -2,93%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,62%),(+1,40%),(+1,15%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,95%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,29 punti percentuali. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,76%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,59%.