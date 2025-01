Cooperative compliance, al via la cabina di regia Entrate-GDF per condivisione dati

(Teleborsa) - Un'azione coordinata a(cooperative compliance). È questo l'obiettivo del. Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.Entrate e GDF si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell'ambito dell'adempimento collaborativo al fine di assicurare un'attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell'istituto. In linea con le best practice internazionali, che prevedono un, quest'ultima sarà individuata nell'Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.In particolare, la Guardia di Finanza, nell'ambito della sua attività ordinaria, segnalerào situazioni che possano comportare l'esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l'Amministrazione fiscale e i contribuenti. Rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario. Dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con undi euro. Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.