Poligrafici Printing, rinnovato contratto con Gazzetta di Parma per 2 milioni di euro

Poligrafici Printing

(Teleborsa) -, holding del settore printing del gruppo Monrif e società quotata su Euronext Growth Milan, haper la stampa del quotidiano "Gazzetta di Parma". Il nuovo accordo, che decorre dal 1° gennaio 2025, avrà durata di tre anni e prevede la stampa di tutte le copie della Gazzetta di Parma a fronte di un corrispettivo complessivo per il periodo di oltreLodi produzione sarà quello dicon possibilità di back up presso lo stabilimento di Firenze o di uno stampatore terzo, si legge in una nota."Siamo molto contenti dell'accordo raggiunto con l'Editore di Gazzetta di Parma per il rinnovo della commessa di stampa e ringrazio per la fiducia, che una volta ancora, il management di "Gazzetta" ci ha mostrato - ha detto il- Ciò conferma la professionalità e le competenze che la nostra controllata Centro Stampa Poligrafici dispone nel mercato della stampa poligrafica".