Soges Group, CdA approva termini dell'AuCap da 2,87 milioni di euro

Soges Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, haa pagamento da offrire in opzione agli azionisti della società.In particolare, ha deliberato di emettere sino a un massimo di 1.275.958 nuove azioni ordinarie di Soges Group, da liberarsi in denaro al prezzo unitario per ciascuna nuova azione ordinaria di 2,25 euro, di cui 0,15 da imputarsi a capitale sociale e per la restante parte pari a 2,10 a titolo di sovrapprezzo, per un, comprensivo di sovrapprezzo. Rapporto di opzione fissato in 1 nuova azione ordinaria ogni 4 azioni di Soges Group possedute.I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nelcompreso tra il 27 gennaio 2025 e il 13 febbraio 2025, estremi inclusi. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan (EGM) dal 27 gennaio 2025 al 7 febbraio 2025, estremi inclusi.L', che detiene una partecipazione pari al 77,88% del capitale, dopo aver assunto in data 28 novembre 2024 l'impegno nei confronti della società di sottoscrivere una parte dell'aumento di capitale di sua spettanza pari a complessivi 1,5 milioni di euro, il 19 dicembre 2024 ha versato tale importo in favore di Soges Group a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale. La società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi).Con riferimento all'operazione di aumento di capitale non è previsto alcun