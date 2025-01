Borse europee poco mosse, Piazza Affari sotto la parità

Stellantis

(Teleborsa) -continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.Prosegue la giornata interlocutoria dei mercati europei dopo l'insediamento dialla Casa Bianca. A Piazza Affari si segnala la performance negativa didopo la pubblicazione dei risultati europei di dicembre e dell'intero 2024 e l'annuncio del presidente americano di nuove misure sulle importazioni da Canada e Messico.Lieve calo dell', che scende a quota 1,035. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,82 dollari per barile, con un calo dello 0,83%.Avanza di poco lo, che si porta a +112 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,60%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%, poco mosso, che mostra un +0,09%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.072 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 38.272 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,12%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,05%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,57%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,1%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,92%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,32%),(+1,31%),(+1,11%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.