Datalogic, contratto da più di 9 milioni di euro con importante operatore logistico europeo

Datalogic

(Teleborsa) -, società quotata presso l’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader tecnologico globale nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, si è aggiudicata un contratto del valore di oltree un’importantecon uno degli operatori logistici più importanti d’Europa, noto per la sua significativa presenza in alcuni tra i principali paesi dell'Europa continentale nel settore pacchi, postale e dell’e-commerce."Datalogic – si legge in una nota – si è così aggiudicata un contratto del valore di oltre 9 milioni di euro, grazie all'eccellenza dei suoi dispositivi e a un approccio collaborativo che ha trovato pieno riscontro nella cultura del partner". L'implementazione inizierà nelladele si concluderà entro la metà del 2027. Ognisarà dotato di un computer Memor 35 e dei relativi accessori per gestire con la massima efficienza oltre un milione di. Inoltre, tutti i veicoli di consegna saranno equipaggiati con gli esclusivi supporti per la ricarica wireless Datalogic. Una ampia gamma di servizi, tra i quali Ease of Care per il supporto post-vendita e le riparazioni, completano il contratto."Questa partnership rappresenta una tappa importante per entrambe le aziende – prosegue la nota –. Per l’operatore logistico, sottolinea ilrinnovato impegno verso l'innovazione e l’eccellenza operativa. Per Datalogic, evidenzia la straordinaria capacità dell'azienda di sviluppare soluzioni sempre più avanzate e su misura, capaci di affrontare le complesse sfide del settore logistico contemporaneo e di confermare l’azienda tra i leader del mercato dei mobile computers".