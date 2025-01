Ferrovie, Salvini: faremo tutto per garantire trasporti efficienti e sicuri

(Teleborsa) -di poteralla luce di una situazione che appare oggettivamente preoccupante e su cuihanno reagito rapidamente. Quando ci sono dei disagi, la prima cosa da fare è scusarsi come fatto da FS. Abbiamo un quadro preoccupante di incendi dolosi, esplosioni, guasti, rotture, problemi elettrici. Episodi che si sono verificati con sconcertante regolarità e che - guarda un po’ la fortuna -". Lo ha detto il ministro di Infrastrutture e trasporti,nel corso dell' informativa alla Camera esprimendOgni giorno sono impegnati in attività delicate e non meritano le troppe polemiche, insinuazioni e accuse che abbiamo sentito nelle ultime settimane".Allo stesso tempo - ha aggiunto - voglio ringraziare il mezzo miliardo di viaggiatori che solo nel 2024 hanno scelto i treni del nostro Paese: è una cifra record, in crescita rispetto al passato. A tutti loro, e a quanti continuano a viaggiare, la promessa è che facciamo e faremo di tutto per garantire trasporti sempre più efficienti,un risultato che supera la previsione di budget di 9 miliardi. A rendere possibile questa performance, gli investimenti per la manutenzione (per il 30%), il potenziamento tecnologico della rete e l'investimento sulle stazioni, dice ancora il Ministro sottolineando che "Rispetto al 2022 gli investimenti in nuove opere sono raddoppiati (da 2,8 a 5,6 miliardi di euro). Già unquello della manutenzione straordinaria.Un incremento rispetto al valore medio degli ultimi 5 anni che si attestava a 2,9 miliardi di euro. A questi si aggiungono circaIn altre parole, stiamo lavorando perché questo, ha aggiunto.il 15 gennaio 2025 ben 10.252. Aumento del 15,54%. Nel 2022, i cantieri per nuove opere erano 616, quest’anno diventati 673. Aumento del 9,25%. Nel 2022, i cantieri per manutenzione erano 400, quest’anno diventati 520. Aumento del 30%."Sono orgoglioso di aver sbloccato opere ferme da decenni, come l’intervento per cancellare il vero e proprio imbuto di Firenze dal valore di 2,7 miliardi. Un intervento che ha fatto registrare commenti positivi da amministratori di diverso colore politico".Il Ministro che sottolineato che "tutti questi cantieri hanno ricadute sulla circolazione. A differenza delle altre reti ferroviarie europee, dove sospendono le linee per mesi senza preoccuparsi di come garantire mobilità alternativa, in Italia gli interventi infrastrutturali prevedono interruzioni con tempi più brevi, una strategia a tutela dell'intera collettività e a garanzia del diritto alla mobilità. Le chiusure delle linee sono necessarie perInfine, conclude Salvinivisto che anche fra le opposizioni c’è chi lavora costruttivamente per un Paese migliore, e vi garantisco che anche nei prossimi tre anni ci impegneremo con la passione e la dedizione che il nostro straordinario Paese merita".