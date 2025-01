GPI, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

GPI

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione da 13,70 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.Gli analisti scrivono che GPI ha presentato il suo nuovo piano industriale 2025-29 che getta le. I pilastri chiave sono coerenti e in linea con le aspettative, con GPI che punta a capitalizzare la sua leadership nel software in Italia, crescere all'estero attraverso software verticali già di successo, aumentare l'efficienza consolidando l'offerta di prodotti e ottimizzando la struttura aziendale e favorendo progetti con profitti più elevati in Care e Automation.Per quanto riguarda gli obiettivi finanziari, il piano implica unaper la quale Intermonte lascia prudentemente un certo margine di rialzo. Senza grandi accordi di M&A previsti, si prevede un miglioramento della leva finanziaria, sostenendo una certa generazione di FCF."Tutto sommato, il piano supporta il nostro caso di investimento con l'azienda destinata a, che consente servizi migliori ed economicamente convenienti grazie alla sua posizione di mercato e all'ampia gamma di prodotti", si legge nella ricerca.