Haiki+, ValueTrack avvia copertura con fair value a 0,95 euro

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, con unper azione. La società si è quotata su Euronext Growth Milan il 10 gennaio 2024 tramite scissione da, anch'essa quotata su EGM.Gli analisti scrivono che, negli ultimi quattro anni, Haiki+ è diventato undi soluzioni di gestione sostenibile dei rifiuti, guidato da un'. Operando lungo l'intera catena del valore dell'economia circolare, l'azienda offre servizi end-to-end, tra cui raccolta, smistamento, trattamento, recupero e smaltimento. Con 4 unità aziendali sinergiche, Haiki+ gestisce circa 600.000 tonnellate di rifiuti all'anno tramite 20 strutture proprietarie e 70 punti logistici, supportate da oltre 600 dipendenti, oltre 8.000 clienti e un'ampia rete di fornitori.Ora che Haiki+ ha completato la sua ristrutturazione organizzativa e lo spin-off da Innovatec, la sua strategia si concentrerà sulrafforzando la sua presenza in aree già consolidate, espandendo il suo portafoglio di servizi e strutture e puntando a diventare un leader in nicchie altamente interessanti e un gruppo industriale integrato focalizzato sul recupero dei materiali.Nel 2027, ValueTrack prevede che Haiki+ raggiungerà undi 274 milioni di euro (11% CAGR24-27) e undel 18% (+300 bps) guidato da M&A, ampliamento di nuove strutture, integrazione verticale e pieno utilizzo della capacità, generando circa 40 milioni di euro di FCF cumulativo.Tuttavia, le stime: adottano un buffer EBITDA del 15% rispetto al piano aziendale pernel raggiungimento della piena capacità dei nuovi impianti e limitare i contributi di M&A agli accordi annunciati o anticipati; evidenzia un fortea medio termine ma un 2025 impegnativo, in cui potrebbero verificarsi violazioni dei patti, in particolare se il Gruppo è tenuto ad acquistare determinate quote di minoranza. Misure di capitale, riduzioni dei costi o interruzione di M&A potrebbero essere necessarie per mitigare questi rischi.ValueTrack sottolinea che iincludono la riduzione del divario con i peer attraverso una migliore redditività ed efficienza e un forte FCF a medio termine (circa 50% di yield cumulativo nell'anno fiscale 2026-27) dopo l'assorbimento iniziale di cassa per lo sviluppo degli impianti e M&A.