Fidia, sottoscritta da Global Growth Holding ottava tranche prestito convertibile

Fidia

(Teleborsa) -, gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha fatto sapere che è stata emessa e sottoscritta da parte di- in un’unica soluzione – la residua porzione della ottava tranche (pari al 50% della stessa) delriservato in sottoscrizione alla stessa: le 50 obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari 500.000 euro, sono state sottoscritte e liberate da GGHL mediante il versamento in denaro alla Società di 500.000 euro.Inoltre, sono stati emessi e assegnati a GGHLabbinati alle 50 obbligazioni. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di una nuova azione ogni Warrant esercitato, ad un prezzo determinato secondo quanto previsto nell’accordo di investimento. L’attuale prezzo di esercizio dei Warrant, rettificato ai sensi del Regolamento dei Warrant sulla base di tale emissione, è pari a 0,04 euro. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione. Alla data odierna i Warrant in circolazione e non esercitati sono pari a 36.687.382.Nella giornata di ieri GGHL ha poi richiesto a Fidia di, ad un prezzo di 0,02 euro per azione, che ha determinato l’emissione a favore di GGHL di complessiveche saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sulmercato regolamentato. A tal fine, in data odierna è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico, nonché depositato presso la CONSOB, il Documento Informativo di cui all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo.Alla data odierna l’aumento di capitale a servizio del POC è stato eseguito pere potrà essere ulteriormente sottoscritto, con l’emissione di nuove azioni, quale conseguenza dell’eventuale conversione delle 44 obbligazioni sottoscritte e non convertite alla dataodierna e dell’eventuale sottoscrizione e conversione delle residue n. 200 obbligazioni del POC. Alla data odierna l’importo nominale residuo del POC risulta pari a 2.000.000 euro, rispetto ad un importo nominale iniziale di 10.000.000 euro (essendo stato sottoscritto perEuro 8.000.000).L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle 6 obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e conle modalità di legge.In conseguenza di quanto sopra: ildella Società si incrementerà di 60.000 euro e sarà pari a 14.683.000 euro e il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 73.650.171.