Partenza positiva per Wall Street, Netflix ancora in rally

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.092 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.078 punti.Sale il(+1,1%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,67%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,78%) e(+1,46%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,76%),(-0,59%) e(-0,57%).Entusiasmo intorno al progetto, la joint venture da 500 miliardi di dollari presentata dal presidente americanoche cede il coinvolgimento die altre grandi aziende tecnologiche. L'obiettivo dell'iniziativa è costruire un ampia rete die strutture per la produzione di energia elettrica in Texas nei prossimi quattro anni, rafforzando in modo significativo le capacità in ambito IA degli Stati Uniti.Buone performance nelgrazie ai buoni risultati nell'ultimo trimestre per. Risultati trimestrali che hanno invece penalizzatoIn particolare, prosegue la scia positiva didopo aver riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto, sostenuti da un picco di nuovi. Nei tre mesi conclusi il 31 dicembre, Netflix ha registratopari a 4,27 dollari ad azione su un fatturato di 10,25 miliardi di dollari, superando le stime di 4,20 dollari su un fatturato di 10,1 miliardi di dollari.