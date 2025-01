Aquafil, Intermonte riprende copertura con Outperform e TP a 2,1 euro

Intermonte

Aquafil

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, con una" e undiper azione.Gli analisti ricordano che il piano 2024-2026 di Aquafil si concentra sul rafforzamento della sua presenza sul mercato europeo, guidando al contempo la crescita in Nord America e Asia Pacifico, puntando a un aumento dei ricavi in ??tutti i suoi segmenti di business. I principali driver includono l'espansione dei prodotti rigenerati e a marchio Econyl, che dovrebbero rappresentare il 60% dei ricavi delle fibre entro il 2025, capitalizzando la crescente domanda di soluzioni sostenibili. L'azienda pianifica ingenti investimenti in capacità produttiva, miglioramenti tecnologici e automazione, con 60-65 milioni di euro stanziati per l'espansione della produzione e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Questi sforzi sono volti a migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare i costi e migliorare i margini. Si prevede che lerettificato da 65 milioni di euro nel 2024 a 90-96 milioni di euro nel 2026, consentendo al contempo una forte riduzione della leva finanziaria.L'annunciato lo scorso agosto e realizzato tra fine novembre e inizio dicembre si è concluso con successo . Gli obiettivi dell'aumento di capitale erano rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria, ottenere le risorse finanziarie necessarie a supportare l'implementazione delle azioni del piano e in particolare contribuire al finanziamento degli investimenti, nonché raccogliere i fondi per posizionare la società in modo da cogliere opportunità di crescita esterna."Riconosciamo che il piano presenta rischi di esecuzione e Aquafil deve consolidare un track record nel combinare crescita e generazione di FCF per- si legge nella ricerca - Tuttavia, sulla base della prevista riduzione della leva finanziaria, riteniamo che il titolo abbia un potenziale di rialzo significativo e che il rapporto rischio/rendimento appaia interessante".