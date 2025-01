BPER Banca, nel 2024 migliorano i rating di sostenibilità

(Teleborsa) - Nel 2024ha ottenuto un miglioramento del giudizio in merito alla propria gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance da parte di alcune delle principali agenzie di rating ESG internazionali, quali. Questi riconoscimenti testimoniano la validità del percorso strategico intrapreso dalla Banca, che ha integrato obiettivi di sostenibilità nel proprio Piano industriale.ha dimostrato una gestione efficace delleattraverso l'implementazione, ad esempio, di unil supporto alla transizione ecologica di famiglie e imprese con un plafond dedicato die un ruolo di partner strategico, il sostegno a iniziative di inclusione sociale nelle comunità locali in cui opera, la promozione della diversità e dell'inclusione all'interno dell'organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale."Gli upgrade nei principali rating ESG e l'inclusione nel FTSE4Good Index Series – ha dichiarato– premiano il nostro costante impegno e il lavoro svolto sempre con grande cura e responsabilità. Siamo fieri di vedere come il percorso intrapreso abbia beneficiato di tali riconoscimenti ed è nostra intenzione continuare in questa direzione".nel 2024 BPER ha ottenuto 69 punti nel S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) riflettendo un miglioramento di 9 punti rispetto al 2023.nel 2024, la valutazione condotta da Moody's Analytics su BPER è stata "Advanced" (range da "Weak" ad "Advanced"). Il punteggio ESG è migliorato da 59 a 63/100 a luglio 2024.nel 2024 BPER ha migliorato il proprio rating passando da 3 a 2 (range da 5 a 1, dove 1 è il migliore) e ottenendo uno score di 63.Nel 2024rispetto all'anno precedente, ha assegnato unconfermando il rating EE+.Viene riportato, infine,creato dal fornitore globale di indici FTSE Russell, che misura la performance delle aziende che dimostrano solide pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG).