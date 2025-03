BPER, confermato dividendo di 60 centesimi. Convocata assemblea per il 18 aprile

BPER Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dihadi esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari già approvati in data 6 febbraio 2025.Il Consiglio ha anche confermato la proposta di distribuzione di un, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro. Il dividendo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, sarà messo in pagamento da mercoledì 21 maggio 2025 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 20 maggio 2025."Siamonel 2024, risultati che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario - ha commentato l'- Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi, oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo. Per questo, vorrei esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo che hanno contribuito con passione e determinazione al raggiungimento di questo traguardo, sempre con grande attenzione ai bisogni dei nostri clienti e dei territori in cui operiamo"."Tengo a menzionare un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato, in un sistema nazionale che invece ha registrato una contrazione degli impieghi - ha aggiunto - Il 2024 è stato certamente un anno di svolta nel posizionamento di BPER sul mercato. Con il nuovo Piano Industriale ci siamo assunti degli impegni chiari che saranno la nostra guida per questo nuovo triennio, con l'obiettivo di continuare a generare nuovo valore per tutti i nostri stakeholders".Il CdA, ad integrazione e modifica dell'avviso pubblicato lo scorso 6 febbraio avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di BPER Banca per il giorno2025, ha anche, in pari data, anche in sede ordinaria, prevedendo che l'Assemblea si tenga, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione, in Modena, Via Aristotele n. 195, alle ore 9.30, e che si svolga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.