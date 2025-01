Hera, Fabbri: MOL sostenuto da crescita visibile sia organica che per linee esterne

Hera

(Teleborsa) - "Un piano di investimenti di 5,1 miliardi, in aumento del 46% rispetto al quinquennio precedente, a supporto di uno sviluppo industriale sostenibile e per l'incremento di resilienza delle nostre infrastrutture ci permetterà di traguardare al 2028 un margine operativo lordo di 1,7 miliardi di euro sostenuto da una". Lo ha affermatodel Gruppo, dopo la visione dei risultati preconsuntivi 2024 e l'approvazione del Piano industriale al 2028 "Una crescita che soddisfa pienamente l'obiettivo di: aumentano, infatti, del 30% gli utili ed il contributo delle attività sostenibili al margine operativo lordo di Gruppo che raggiunge il 66%", ha aggiunto."Il miglioramento degli obiettivi del nuovo Piano industriale e le positive previsioni, economiche e finanziarie, dei risultati 2024, ciproponendo un incremento, rispetto al 2024, del 7% già a partire dal 2025 fino ad arrivare al 21% al 2028 - ha detto Fabbri - In crescita, a quasi 11 miliardi di euro, anche il valore economico distribuito nei 5 anni di Piano agli stakeholder dei territori nei quali operiamo".