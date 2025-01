Scontro su Stargate: Musk contro il mega piano di Trump per l’IA

(Teleborsa) -ha duramente, un’iniziativa ambiziosa che mira a sviluppare infrastrutture per l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Secondo Musk, il piano, che prevede, sarebbe irrealizzabile per mancanza di fondi. ", aggiungendo che SoftBank, uno dei principali partner del progetto, avrebbe garantito meno di 10 miliardi di dollari: "Lo so per certo da fonti affidabili".Durante, le aziende coinvolte nel progetto Stargate. L’obiettivo dichiarato è di attrarre ulteriori investimenti per costruire un’infrastruttura avanzata per l’IA.ha dichiarato cheTuttavia, Musk ha espresso scetticismo sulla reale disponibilità di fondi, insinuando che le aziende coinvolte potrebbero dover ricorrere a obbligazioni o investitori esterni.La critica di Musk ha attirato l’attenzione non solo per i contenuti, ma anche per il contesto. Pur essendo considerato vicino a Trump – avendo– Musk mantiene un rapporto teso con Sam Altman, CEO di OpenAI, uno dei protagonisti del progetto Stargate. Musk ha accusato Altman di aver tradito la missione no-profit originaria di OpenAI, favorendo invece i clienti privati. Lo stesso Altman, in risposta alle critiche, ha replicato con toni diplomatici, lodando Musk come "l’imprenditore più stimolante del nostro tempo".Anche Musk è attivamente impegnato nel settore dell, che sta sviluppando un supercomputer in un ex sito industriale a Memphis, Tennessee. Questo progetto si inserisce in un contesto di crescente competizione tecnologica, incentivato anche dal recente ordine esecutivo firmato da