Snam, upgrade a Buy da Equita con aumento target price

(Teleborsa) -ha migliorato(ada Hold) e(aper azione da 5,3 euro) su, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, dopo la presentazione del nuovo piano al 2029 Gli analisti giustificano l'upgrade in considerazione delladella società (mid-single-digit su EBITDA e EPS), unito a(dividend yield medio 7,5% nel 2025-29, con una valutazione attuale a premio sulla RAB inferiore al 10%).Equita ha apprezzato particolarmente il miglioramento dei livelli di capex e della crescita indicati dal piano, in combinazione al leggero aumento della dividend policy, mantenendo la leva sostanzialmente invariata. Inoltre, ritiene che ci sia una, in particolare di quelli legati alla sicurezza ed efficienza dell'infrastruttura esistente del gas, che garantiscono crescita della RAB e dei ritorni in grado di compensare in buona parte a eventuali ritardi nelle politiche di transizione.