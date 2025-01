Wall Street avvia gli scambi sottotono

Oracle

(Teleborsa) -, in sintonia con gli altri mercati mondiali,questo pomeriggio. Ina fonte di incertezza e preoccupazione per gli operatori finanziari, dopo le burrascose affermazioni degli ultimi giorni, su vari temi di carattere economico e politico.Fra i mercati asiatici, le, dopo che Pechino ha annunciato l'intenzione di convogliare centinaia di miliardi di yuan di investimenti in azioni, subito dopo che Trump ha dichiarato di voler imporre un dazio punitivo del 10% sulle importazioni cinesi.Il timore di un atteggiamento troppo intransigente concorre oggi ad indebolire il mercato, dopo ili, in vista degliper le infrastrutture di intelligenza artificiale. Laha messo il turbo ieri ai titoli tecnologici, che ora risentono di, mentre Wall Street la vigilia ha raggiunto nuovi record, da cui ora ripiega.Sul fronte macro, il dato deiè risultato un po', con una crescita delle domande a 223mila unità, oltre la attese, ma l'attenzione è già puntata sui. Non si attendono novità dalla Fed, che dovrebbe passare la mano nella prima riunione dell'anno.a stagione già iniziata. La prossima settimana sarà la volta delle "mega-cap".A New York,che si attesta sui valori della vigilia a 44.254 punti (+0,22%), mentre è incerto l'che lima lo 0,10% a 6.080 punti. In frazionale calo il(-0,43%); senza direzione l'(-0,06%).