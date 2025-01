Banco BPM

Jefferies

Banco BPM

(Teleborsa) -sale in Borsa con gli analisti diche incrementano ilper azione dai precedenti 7,3 euro.Nei primi scambi, si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,44 e successiva a 8,552. Supporto a 8,328.