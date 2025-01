Novamarine, ricavi da vendite di imbarcazioni in crescita dell'11,3% nel 2024

Novamarine

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha chiuso ilconrisultano pari a circa 26,1 milioni di euro, in crescita di oltre l'11% rispetto a 23,5 milioni di euro dell'esercizio 2023, grazie alla vendita di un maggior numero di imbarcazioni di metratura superiore rispetto all'esercizio precedente. Nel 2024, infatti, sono state vendute 30 imbarcazioni rispetto alle 38 imbarcazioni vendute nel corso del 2023."Il dato più che positivo ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti nel corso del primo anno dopo lo sbarco in Borsa - ha detto l'- La strategia che abbiamo scelto di adottare in sede di IPO sta dando i frutti sperati, considerando l'incremento delle vendite di imbarcazioni di metratura superiore. I clienti che crescono e puntano ai nostri migliori modelli sono per noi il ritorno più importante, e il portafoglio ordini conferma la qualità e la competitività delle nostre imbarcazioni".Il(order book) al 31 dicembre 2024 relativamente a imbarcazioni da consegnare nel 2025 è pari a 27,1 milioni di euro.