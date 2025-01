Sara Assicurazioni, premi a +7,9% nel 2024. Risultato di Gruppo a 80 milioni di euro

(Teleborsa) -, l'assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, ha chiuso il 2024 con unadi 743 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto al 2024, e undi 62 milioni di euro (53 milioni di euro nel 2023).La controllatarileva una raccolta premi pari a 132 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 2023 (135 milioni). Il risultato netto è positivo per 9,3 milioni di euro. Rispetto al 2023 il bilancio non include effetti di sospensione temporanea delle minusvalenze. La situazione economica del, redatta con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, esprime un risultato stimato superiore agli 80 milioni di euro.La solvibilità è in progresso e si mantiene su livelli molto positivi: l'indice didel Gruppo e quello di Sara Assicurazioni risulteranno intorno al 390% mentre quello di Sara Vita sarà superiore al 400%."Il 2024 è stato un anno di qualità e strategicamente rilevante per il gruppo Sara - dichiara il- Il business danni ha continuato a progredire con una crescita sostenibile, confermando la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato pur mantenendo il focus sull'equilibrio tecnico. Parallelamente il ramo vita ha risposto bene in termini di raccolta netta, testimoniando la nostra capacità di soddisfare le esigenze della clientela. I margini, solidi e coerenti con i nostri obiettivi, rappresentano non solo un elemento di orgoglio per il 2024, ma anche una base solida su cui costruire un futuro di continuità e valore per i nostri stakeholder".