Green Deal Europeo: Lollobrigida a difesa del ruolo centrale dell'agricoltura

(Teleborsa) - Sul tema della, con l’obiettivo dinelle politiche ambientali, anziché attaccarli e denigrarli, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,, ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi due anni. Rispondendo ai giornalisti durante il Consiglio Agricoltura a Bruxelles, ha affermato che la nuova Commissione europea "ha ben impostato il lavoro", tenendo maggiormente in considerazione le esigenze dell’economia e dei lavoratori.A una domanda sui "passi indietro" nel Green Deal, chiesti dall'Italia e dalle forze politiche di centro-destra, e ora sempre più anche da altri Stati membri, il ministro ha risposto negando che si tratti, appunto di "passi indietro", e affermando di credere, perchè riconoscere all'agricoltore un ruolo centrale nella tutela dell'ambiente è il primo passo avanti"."Qui si parla, peraltro - ha continuato Lollobrigida - di un quadro che si riallaccia" alle origini; "tra poco sarà l'anniversario dei Trattati di Roma" con cui furono fondate la Comunità economica europea e l'Euratom nel 1957. Questi trattati "basta leggerli per capire che l'agricoltura era l'architrave economico, e non solo economico ma anche di tutela ambientale, che i Padri costituenti avevano individuato nell'ambito della Ue, allora la Cee. E quindi bisogna tornare a quello. Non si tratta di cancellare o rimuovere un singolo aspetto" della legislazione del Green Deal, "ma".Riguardo alle misure del Green Deal da rivedere o ritirare, Lollobrigida ha annunciato la, in concomitanza con le linee guida del commissario Christophe Hansen. Il documento, ha spiegato, include nuovi aspetti rilevanti e rimuove le questioni già risolte.Tra i punti sottolineati dal ministro nel Consiglio Ue spiccano la semplificazione amministrativa – ritenuta cruciale per ridurre i 2.000 adempimenti richiesti agli Stati regionalizzati – e l’esigenza di risorse adeguate. "", ha affermato.Lollobrigida ha evitato di entrare nei dettagli tecnici per non dilungarsi, manel proporre una strategia strutturata e articolata per una revisione efficace del Green Deal.