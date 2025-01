MeglioQuesto, prorogate le misure protettive. Antonio Cattaneo lascia il CdA

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che il, su istanza della società e su conforme parere dell'esperto nominato nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), ha disposto la, già in passato accordate, fino al 26 aprile 2025.Nella seduta odierna il consiglio di amministrazione ha inoltre preso atto dellerassegnate dada componente dello stesso, per dichiarata asimmetria informativa.Il CdA si è riservato di valutare, anche alla luce dell'assemblea ordinaria e straordinaria già convocata per i prossimi 25-26 febbraio 2025, unao, alternativamente, la convocazione di una nuova e separata assemblea al fine di deliberare in ordine all'integrazione dei suoi componenti.