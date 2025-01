Metsera punta a raccogliere 292 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Lo sviluppatore di farmaci per la perdita di pesosta offrendo 17.187.500 azioni nella sua. Si aspetta che il prezzo sia compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per azione, per una raccolta massima di 292,2 milioni di dollari. Metsera ha fatto domanda per quotare le azioni sulcon il simbolo "MTSR".Si tratta di una società di biotecnologia in fase clinica che sviluppa peptidi analoghi di ormoni stimolati da nutrienti iniettabili e orali di nuova generazione, o NuSH, per. Metsera ritiene che i prodotti candidati abbiano il potenziale per ridurre le barriere all'adozione come terapia cronica, aumentando al contempo il limite massimo di efficacia e migliorando la scalabilità della produzione.