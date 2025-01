Firmato il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali

(Teleborsa) - Lunedì, l’agenzia delegata alla contrattazione dal governo, è stato firmato in via definitiva il rinnovo del contratto 2022-2024 per i lavoratori delle, che comprende ministeri, agenzie fiscali (Entrate, Dogane, ecc.) ed enti pubblici non economici. L’accordo, raggiunto dopo il via libera della, interessa circa 195mila lavoratori e introduce importanti novità.L’accordo per il triennio 2022-2024 prevede un, con i primi adeguamenti visibili in busta paga tra febbraio e marzo. La firma è stata apposta da Fp-Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, che rappresentano il 54,6% dei lavoratori. Restano invece fuori dall’intesa le federazioni di Cgil, Uil e Usb.Tra le principali novità del nuovo contratto figuranocon l’estensione delanche nelle giornate di smart working, e la possibilità di sperimentare la, purché siano comunque garantite le 36 ore settimanali.