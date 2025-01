Giornata cauta per Milano, ancora occhi puntati sul settore bancario

Mediobanca

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Focus di giornata ancora sul. Oggi è in programma in Cda di, si attendono in giornata aggiornamenti sull'Ops lanciata da(che ha suscitato diversi dubbi negli analisti). Entrambe i titoli hanno aperto la giornata in territorio negativo.Positiva la partenza didopo la promozione a "Buy" di Kepler. Bene, che ha ricevuto un'offerta per la quota di minoranza detenuta nell'emiratina, edopo che gli analisti di Barclays hanno incrementato ila 50 euro per azione dai precedenti 48 euro.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.736,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,47%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 36.235 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 38.442 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); come pure, sulla parità il(+0,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,56%),(+1,41%),(+1,26%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,23%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%.Tentenna, che cede l'1,19%.di Milano,(+1,93%),(+1,40%),(+1,25%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.