Piazza Affari in leggero rialzo, focus su Mps e Mediobanca

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee.Va avanti la giornata positiva dia Piazza Affari in scia alla promozione a "" - con target price alzato da 0,26 a 0,35 euro per azione - ricevuta dagli analisti. Giornata in rosso invece per le ultime protagoniste del, con- che paga i dubbi sollevati dagli analisti sulla- e- con il Cda che ha respinto l'offerta - che risultano i titoli più in difficoltà a Milano con perdite intorno al 2%Sulnotizie incoraggianti sono arrivate dai dati relativi alla fiducia dei consumatori in Francia e al calo del tasso di disoccupazione in Spagna.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%. L'è sostanzialmente stabile su 2.744 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,71%, a 73,69 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +110 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,63%.in luce, con un ampio progresso dello 0,79%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,47%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,40%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 36.432 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 38.646 punti.Guadagni frazionali per il(+0,31%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,41%).di Milano, troviamo(+3,88%),(+2,63%),(+1,96%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.Tra i(+3,15%),(+2,19%),(+1,75%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.