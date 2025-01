Wall Street, chiusura contrastata: in forte calo il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

finanziario

informatica

utilities

beni industriali

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 44.714 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 6.012 punti.Pessimo il(-2,97%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,68%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,85%),(+2,19%) e(+1,14%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,58%),(-2,33%) e(-1,32%).