CME, partnership con Robinhood per ampliare trading su futures

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, e, popolare piattaforma statunitense di trading online, hanno annunciato chepiù popolari di CME Group hanno iniziato a esseredi Robinhood.Nelle prossime settimane, tutti i clienti Robinhood idonei negli Stati Uniti avranno accesso ai prodotti futures in, tra cui i quattro principali indici azionari statunitensi (S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000 e Dow Jones Industrial Average), nonché bitcoin ed ether, le principali coppie di valute FX, metalli chiave tra cui oro, argento e rame e materie prime aggiuntive come petrolio e gas."Siamo estremamente lieti di offrire alcuni dei nostri contratti futures più popolari all'su Robinhood - ha affermato Julie Winkler, Chief Commercial Officer di CME Group - La domanda di futures è salita alle stelle, poiché una nuova generazione di trader autonomi è alla ricerca di opportunità di investimento diversificate"."Il lancio di CME Group futures è un passo avanti significativo nella nostra missione di rendere Robinhood- ha affermato JB Mackenzie, VP e GM di Futures and International presso Robinhood - Stiamo lanciando un'elegante nuova scala di trading mobile che abbiamo creato da zero e che consente ai clienti di fare trading in modo semplice ed efficiente alla velocità di un tocco".