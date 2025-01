ELSA Solutions, ricavi in aumento del 14% nel 2024

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso ilconpari a 21,9 milioni di euro, rispetto a 19,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (+14%). Rispetto al 2023, la crescita dei ricavi della linea Aliant è pari a circa +28% e della linea E-Motion è pari a circa 1,5%.Ilal 31 dicembre 2024 è pari a 7,1 milioni di euro, che si convertirà in ricavi nell’esercizio 2025. Sulla base di tali ordini, il 25% circa è relativo alla Linea di Business E-motion e il 75% circa è relativo alla Linea di Business Aliant."I dati al 31 dicembre 2024 rappresentano una- ha detto l'- Abbiamo continuato a investire in Ricerca e Sviluppo rispettando il nostro piano strategico, riscontrando interesse tra i nostri clienti e continuando a ottimizzare insieme a loro i nuovi prodotti. La crescita è coerente con il nostro piano industriale e con le linee guida strategiche presentate in sede di IPO al mercato e lo sviluppo conseguito nella linea di business Aliant, cresciuta da 6,2 milioni di ricavi nel 2022 a 11,4 milioni circa nel 2024, risulta di enorme rilievo, essendo sintomatica di un aumento delle quote di mercato".