Europa cauta nel giorno della Federal Reserve

(Teleborsa) -, in una giornata caratterizzata dall'attesa per la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Scontato un mantenimento dello status quo sul costo del denaro, mentre domani è atteso un nuovo taglio dei tassi da parte della BCE. Prosegue, nel frattempo, la stagione delle trimestrali in USA e in avvio in Europa.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.764,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,62%.resistente, che segna un aumento dello 0,40%, resta vicino alla parità(+0,04%), e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,43%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 36.217 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 38.438 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sul listino milanese, ancora sotto i riflettori le banche, dopo che ieri il CdA di Mediobanca ha respinto l'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS, definendola prima di senso finanziario e industriale.di Piazza Affari,avanza del 2,71%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,42%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,35%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.del FTSE MidCap,(+6,02%),(+3,95%),(+3,57%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.