La società immobiliare italiana Rebirth è ammessa su Euronext Growth Paris

Health Italia

(Teleborsa) -, società immobiliare nata da, è stataa seguito di una raccolta di capitali di successo di 3,1 milioni di euro a dicembre 2024. La negoziazione delle azioni inizierà il 31 gennaio 2025, con un prezzo di 2,20 euro per azione e una capitalizzazione di circa 38 milioni di euro. Aldebaran Global Advisors agisce in qualità di sponsor della quotazione."L'ammissione delle azioni di Rebirth alla negoziazione segna una pietra miliare significativa per la società - ha dettodi Rebirth - In Rebirth, siamo orgogliosi di unirci alla vasta comunità di società immobiliari quotate su Euronext Growth Paris. Le ambizioni future di Rebirth sono focalizzate a livello internazionale e questa quotazione in Francia migliorerà il profilo della società tra gli investitori europei,".Ildi Rebirth da Health Italia era statoper un'inchiesta della magistratura sull'allora AD Massimiliano Alfieri, che si era subito dimesso dalla carica. All'epoca, Rebirth era destinata alla quotazione sull'ex AIM Italia, oggi Euronext Growth Milan, dove è quotata la stessa Health Italia.Rebirth supervisiona, che sono classificate in cinque tipologie principali: residenziale tradizionale, industriale, agricola, turismo residenziale (case vacanze) e turismo alberghiero (guest house, B&B, boutique hotel). Il patrimonio immobiliare in gestione della società è valutato aal 31 ottobre 2024.La specializzazione della società in, come le Isole Canarie e la Sardegna, insieme al progetto di apertura di un boutique hotel a Las Palmas de Gran Canaria, "soddisfa strategicamente il crescente segmento del mercato del lusso, accrescendo il desiderio di una clientela esigente e rafforzando il suo vantaggio competitivo", si legge in una nota.rimane con ildi Rebirth dopo il collocamento privato funzionale alla quotazione. Sorgiva Holding (che fa capo a Massimiliano Alfieri) ha 13,88%, Massimiliano Alfieri direttamente ha l'8,47%. Mutua MBA SMS S.C.p.A. ha l'11,12%. Cristina Massullo ha l'8,04%.