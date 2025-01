Mondadori, Intermonte lima target price e conferma Buy

Intermonte

Mondadori

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 3,30 euro) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo in attesa che chiuda il 2024 con risultati in linea con le indicazioni fornite a marzo.Il broker pensa che il management confermerà le previsioni a medio termine, che prevedono vendite a circa 1 miliardi di euro e margine EBITDA rettificato a circa 17% entro il 2026. Suppone che le indicazioni per il 2025 saranno su questa strada. Una, a supporto della generosa politica dei dividendi (obiettivo minimo di DPS di 0,16 euro nel 2026) e M&A. Il management dà priorità alle acquisizioni, ma per il resto non esclude la possibilità di implementare una distribuzione straordinaria di dividendi e/o un piano di riacquisto se non vengono individuati obiettivi idonei.Intermonte conferma quindi la visione positiva sul titolo. Negli ultimi 6 mesi, il titolo è sceso del -18%. "Riteniamo che la scarsa performance non sia motivata, poiché pensiamo che il principale potenziale rischio per Mondadori (l'indagine antitrust) non dovrebbe impedire al Gruppo di crescere organicamente e di confermarsi leader indiscusso nel mercato librario italiano - si legge nella ricerca - La(FCF yield dell'11%)".