Emak, fatturato 2024 sale a 602 milioni di euro. Giovanni Pinzuti nuovo DG

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha registrato undi 602,1 milioni di euro nel, rispetto a 566,3 milioni dell'esercizio 2023, con una crescita del 6,3%. A parità di area di consolidamento, escludendo pertanto il mese di gennaio del business Bestway nel segmento Pumps & Water Jetting, e il contributo del Gruppo PNR nel segmento Components & Accessories, la crescita si sarebbe attestata al 3,1%.Le vendite dei, che insieme rappresentano circa il 71% dei ricavi del Gruppo, hanno registrato un andamento positivo sia a livello organico che per variazione di area di consolidamento, mentre quelle dei prodotti legati all'agricoltura (circa il 21% del totale) hanno registrato un calo, concentrato nella gamma più tradizionale in linea con il trend generale del mercato, parzialmente compensato dalla crescita connessa alla commercializzazione di nuovi prodotti nell'area del Nord America. Le vendite dei prodotti per l'industria (circa l'8% del business del Gruppo) hanno infine risentito del generale calo della domanda sui mercati Nord Americano e del Far East."L'anno che si è appena chiuso ha visto unadelle condizioni di mercato ed un costante miglioramento delle vendite del Gruppo - ha detto l'- I risultati, in continua progressione a partire dal secondo trimestre, sono culminati con un picco di crescita di quasi il 10% negli ultimi tre mesi. L'attenzione nei confronti dei clienti e l'ampliamento dell'offerta commerciale ci hanno permesso di crescere nonostante lo scenario di mercato altamente incerto".Il Consiglio di Amministrazione ha individuatoqualedi Emak, con diretta responsabilità per l'intero segmento Outdoor Power Equipment, in affiancamento a Luigi Bartoli, il quale mantiene il ruolo di Amministratore Delegato dell'intero Gruppo. La nomina avrà effetto a decorrere dal prossimo 1° maggio.Pinzuti, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica e aver maturato significative esperienze in importanti aziende del settore automotive e della consulenza,con il ruolo di Direttore Acquisti, assumendo nel 2018 la responsabilità della Direzione Operativa cui si è aggiunta nel 2024 quella della Direzione IT di Gruppo.