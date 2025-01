GT Talent Group non ha ricevuto da attuali azionisti impegni a sottoscrivere AuCap

GT Talent Group

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), sta2025-2027, con la definizione del fabbisogno finanziario per l'esercizio 2025, che prevede di finalizzare entro la prima metà del mese di febbraio 2025.Qualora i proventi netti dell'aumento di capitale in opzione, fino a massimi 1,2 milioni di euro, deliberato dall'assemblea del 21 gennaio 2025, non fossero sufficienti a coprire tale fabbisogno potrebbero aversi, viene sottolineato.Alla data odierna la societàa sottoscrivere l'aumento di capitale per quanto si stia attivando per raccogliere eventuali interessi.